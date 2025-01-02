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Украинские пограничники сожгли технику оккупантов — видео

2 января 2025 13:31
Карина Приходько - Редактор
Потери оккупантов — пограничники сожгли технику россиян
Уничтожение военной техники. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Украинские пограничники бригады "Помста" сожгли несколько единиц военной техники России на Краматорском направлении. Для этого военные использовали дроны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 2 января.

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Сообщается, что оккупантов сожгли операторы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" на Краматорском направлении.

"Танк, четыре пушки, четыре единицы вражеского автотранспорта, пять 120-мм минометов, мотоцикл с водителем-оккупантом, десяток вражеских пехотинцев и укрытие, — все превратилось в пепел", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря ВСУ уничтожили склад дронов-камикадзе в Орловской области России.

Также мы писали, что несколькими днями раньше в России уничтожили склад с деталями для "шахедов". Нанесенные потери оцениваются в 16 миллионов долларов.

пограничники военные война в Украине фронт потери оккупантов

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