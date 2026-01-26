НРК на фронті — військовий сказав, які комплекси кращі

Наземний роботизований комплекс на фронті. Фото: ДПСУ

Українські наземні роботизовані комплекси за 10 тисяч доларів кращі, ніж західні за 400 тисяч доларів. Українські розробки адаптовані під реальні умови фронту.

Про це заявив командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр з позивним "Макар" в ефірі Ранок.LIVE 26 січня.

Чим відрізняють українські НРК від західних

Військовий зазначив, що українські НРК адаптовані під реальні умови фронту, тому демонструють значно вищу ефективність. За його словами, у Третій окремій штурмовій бригаді ці розробки вже стали базовим інструментом для логістики, евакуації та ударних завдань. Лише з початку року підрозділи бригади за допомогою ударних НРК уразили понад 50 цілей противника.

"2025 рік був роком розвитку логістики та евакуації наземних роботизованих комплексів, а 2026 рік має стати етапом розвитку ударної частини наземних роботизованих комплексів", — розповів "Макар".

Він додав, що у 3-му армійському корпусі триває масштабна роботизація підрозділів і військові розглядають НРК як ключовий елемент майбутніх бойових дій.

"Ми вважаємо, що роботи — це те, що може заміняти бійців на полі бою. Повністю ми ніколи їх не замінимо, але вважаємо, що до 80% процесів з них ми можемо зняти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей. Бійці використовують їх у своїй щоденній роботі.

Також військовий розповів, що погода ускладнила пересування техніки на фронті. На Добропільсько-Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.