НРК на фронте — военный сказал, какие комплексы лучше

Украинские наземные роботизированные комплексы за 10 тысяч долларов лучше, чем западные за 400 тысяч долларов. Украинские разработки адаптированы под реальные условия фронта.

Об этом заявил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр с позывным "Макар" в эфире Ранок.LIVE 26 января.

Чем отличают украинские НРК от западных

Военный отметил, что украинские НРК адаптированы под реальные условия фронта, поэтому демонстрируют значительно более высокую эффективность. По его словам, в Третьей отдельной штурмовой бригаде эти разработки уже стали базовым инструментом для логистики, эвакуации и ударных задач. Только с начала года подразделения бригады с помощью ударных НРК поразили более 50 целей противника.

"2025 год был годом развития логистики и эвакуации наземных роботизированных комплексов, а 2026 год должен стать этапом развития ударной части наземных роботизированных комплексов", — рассказал "Макар".

Он добавил, что в 3-м армейском корпусе продолжается масштабная роботизация подразделений и военные рассматривают НРК как ключевой элемент будущих боевых действий.

"Мы считаем, что роботы — это то, что может заменять бойцов на поле боя. Полностью мы никогда их не заменим, но считаем, что до 80% процессов с них мы можем снять", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей. Бойцы используют их в своей ежедневной работе.

Также военный рассказал, что погода усложнила передвижение техники на фронте. На Добропольско-Покровском направлении ситуация остается напряженной.