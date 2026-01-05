Наземные роботизированные системы ГУР

Наземные роботизированные системы (НРК), которые использует в своей ежедневной работе одно из боевых подразделений ГУР, стали началом эры новой технологической войны. Спецназовцы впервые показали их журналистам.

На презентации также побывали и Новини.LIVE.

Новая эра войны на фронте

Данные НРК — полностью украинские разработки и уже неоднократно испытаны в реальных боевых условиях. Они могут не только перевозить грузы на переднюю линию фронта, но и вести огонь по вражеским целям из встроенных пулеметов.

"Вы стали свидетелями начала новой эры войны, хотя еще два года назад возможно, кто-то где-то думал, что нужно что-то начинать в этом направлении. И это не просто машинки, которые ездят беспилотно. Это наш опыт, который запечатлен жизнью и кровью наших солдат. Каждая из этих машин", — отметил в комментарии Новини.LIVE Александр, представитель систем "Легит".

Впервые в войне против России НРК начали применять полтора года назад, рассказывают военные Новини.LIVE. А уже в этом году они непосредственно в боевом подразделении ГУР перевезли около 9 тонн груза различного назначения. Общий пройденный путь составляет около 1275 километров.

Как "воюют" наземные роботы

Эти роботы активно работают как днем, так и ночью, но их эффективность как и жизнедеятельность зависит от средств противника, погодных условий и вообще от боевой оперативной обстановки. Поэтому подразделение обычно работает в паре с подразделением фпв-дронов.

"Мы очень сильно зависим от дорог. Сейчас вы видите, какое время года, постоянно болото, грязь, а это не везде ход. Часто мы движемся по одной, максимум второй дороге. Приходится делать ряд определенных мероприятий, чтобы выполнить миссию. Были примеры, когда мы изучаем дорогу, утром начинаем ехать, а это уже невозможно или из-за прилета, или моста нет или есть река, которую нельзя объехать", — говорит Новини.LIVE Сергей, военный подразделения НРК ГУР.

Управлять НРК можно из любой точки мира, хоть из Нью-Йорка. Главное, чтобы был стабильный интернет. Время обучения составляет около 4 часов, говорят военные.

Один робот может стоить от 400 тысяч гривен и до нескольких миллионов. Все зависит от начинки и дополнительных установленных средств. И как отметили боевые офицеры подразделения НРК ГУР, уже в недалеком будущем такие машинки способны будут заменить десятки людей на поле боя.