Наземні роботизовані системи ГУР

Наземні роботизовані системи (НРК), які використовує у своїй щоденній роботі один із бойових підрозділів ГУР, стали початком ери нової технологічної війни. Спецпризначенці вперше показали їх журналістам.

На презентації також побували і Новини.LIVE.

Нова ера війни на фронті

Дані НРК — повністю українські розробки і вже неодноразово випробувані у реальних бойових умовах. Вони можуть не лише перевозити вантажі на передню лінію фронту, а й вести вогонь по ворожим цілям із вбудованих кулеметів.

"Ви стали свідками початку нової ери війни, хоча ще два роки тому можливо, хтось десь думав, що потрібно щось починати у цьому напрямку. І це не просто машинки, які їздять безпілотно. Це наш досвід, що закарбований життям і кров’ю наших солдат. Кожна із цих машин", — відмітив у коментарі Новини.LIVE Олександр, представник систем "Легіт".

Вперше у війні проти росії НРК почали застосовувати півтора роки тому, розповідають військові Новини.LIVE. А вже цього року вони безпосередньо у бойовому підрозділі ГУР перевезли близько 9 тон вантажу різного призначення. Загальний пройдений шлях складає близько 1275 кілометрів.

Як "воюють" наземні роботи

Ці роботи активно працюють як вдень, так і вночі, але їх ефективність як і життєдіяльність залежить від засобів противника, погодніх умов та загалом від бойової оперативної обстановки. Тому підрозділ зазвичай працює у парі із підрозділом фпв-дронів.

"Ми дуже сильно залежні від доріг. Зараз ви бачите, яка пора року, постійно болото, грязь, а це не всюду хід. Часто ми рухаємось по одній, максимум другій дорозі. Доводиться робити ряд певних заходів, щоб виконати місію. Були приклади, коли ми вивчаємо дорогу, вранці починаємо їхати, а це вже неможливо або через прильот, або мосту немає чи є річка, яку не можна об’їхати", — каже Новини.LIVE Сергій, військовий підрозділу НРК ГУР.

Керувати НРК можна з будь-якої точки світу, хоч з Нью-Йорка. Головне, аби був стабільний інтернет. Час навчання складає близько 4 годин, кажуть військові.

Один робот може коштувати від 400 тисяч гривень і до кількох мільйонів. Все залежить від начинки та додаткових встановлених засобів. І як зазначили бойові офіцери підрозділу НРК ГУР, вже у недалекому майбутньому такі машинки здатні будуть замінити десятки людей на полі бою.