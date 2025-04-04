Ефектне відео знищення техніки РФ показали українські бійці

Українські бійці ефектно рознесли техніку росіян — відео
Українські військові продовжують нищити ворога. Бійці 5-ї окремої штурмової бригади успішно відпрацювали по техніці та позиціям росіян на Краматорському напрямку.
Відео показали у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 4 квітня.
Ефектне знищення ворога на Донеччині
Зазначається, що бійці 5-ї штурмової бригади завдали вогневого ураження противнику. Зокрема, знищили:
- танк,
- транспорт,
- піхоту,
- укріплення.
"Бойова робота триває", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські оборонці показали, як знищують ворога. Дронами вдарили по засобах зв'язку та комунікаціях росіян.
Також раніше ми писали про те, як одеські оператори дронів знову довели свою майстерність у бою. На Донецькому напрямку знищили живу силу та автівки ворога.
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