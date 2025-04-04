Ефектне відео знищення техніки РФ показали українські бійці

Влучання в автомобіль ворога. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити ворога. Бійці 5-ї окремої штурмової бригади успішно відпрацювали по техніці та позиціям росіян на Краматорському напрямку.

Відео показали у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 4 квітня.

Читайте також:

Ефектне знищення ворога на Донеччині

Зазначається, що бійці 5-ї штурмової бригади завдали вогневого ураження противнику. Зокрема, знищили:

танк,

транспорт,

піхоту,

укріплення.

"Бойова робота триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські оборонці показали, як знищують ворога. Дронами вдарили по засобах зв'язку та комунікаціях росіян.

Також раніше ми писали про те, як одеські оператори дронів знову довели свою майстерність у бою. На Донецькому напрямку знищили живу силу та автівки ворога.