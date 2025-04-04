Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Українські бійці ефектно рознесли техніку росіян — відео arrow

Українські бійці ефектно рознесли техніку росіян — відео

4 квітня 2025 17:50
Ольга Антоновська - редактор
Ефектне відео знищення техніки РФ показали українські бійці
Влучання в автомобіль ворога. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Українські військові продовжують нищити ворога. Бійці 5-ї окремої штурмової бригади успішно відпрацювали по техніці та позиціям росіян на Краматорському напрямку.

Відео показали у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 4 квітня.

Читайте також:

Ефектне знищення ворога на Донеччині

Зазначається, що бійці 5-ї штурмової бригади завдали вогневого ураження противнику. Зокрема, знищили:

  • танк,
  • транспорт,
  • піхоту,
  • укріплення.

"Бойова робота триває", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські оборонці показали, як знищують ворога. Дронами вдарили по засобах зв'язку та комунікаціях росіян.

Також раніше ми писали про те, як одеські оператори дронів знову довели свою майстерність у бою. На Донецькому напрямку знищили живу силу та автівки ворога.

російські війська дрони війна в Україні війна військовослужбовці
Реклама
Реклама
Реклама