Эффектное видео уничтожения техники РФ показали украинские бойцы

Украинские бойцы эффектно разнесли технику россиян — видео
Украинские военные продолжают уничтожать врага. Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады успешно отработали по технике и позициям россиян на Краматорском направлении.
Видео показали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 4 апреля.
Эффектное уничтожение врага в Донецкой области
Отмечается, что бойцы 5-й штурмовой бригады нанесли огневое поражение противнику. В частности, уничтожили:
- танк,
- транспорт,
- пехоту,
- укрепления.
"Боевая работа продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники показали, как уничтожают врага. Дронами ударили по средствам связи и коммуникациям россиян.
Также ранее мы писали о том, как одесские операторы дронов снова доказали свое мастерство в бою. На Донецком направлении уничтожили живую силу и машины врага.
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