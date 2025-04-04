Эффектное видео уничтожения техники РФ показали украинские бойцы

Попадание в автомобиль врага. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага. Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады успешно отработали по технике и позициям россиян на Краматорском направлении.

Видео показали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 4 апреля.

Читайте также:

Эффектное уничтожение врага в Донецкой области

Отмечается, что бойцы 5-й штурмовой бригады нанесли огневое поражение противнику. В частности, уничтожили:

танк,

транспорт,

пехоту,

укрепления.

"Боевая работа продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники показали, как уничтожают врага. Дронами ударили по средствам связи и коммуникациям россиян.

Также ранее мы писали о том, как одесские операторы дронов снова доказали свое мастерство в бою. На Донецком направлении уничтожили живую силу и машины врага.