Розробники України розробили надлегкий смертоносний БпЛА

Український безпілотник. Фото ілюстративне: Економічні новини

Українські розробники перетворили комерційний надлегкий літак на смертоносний безпілотник дальнього радіусу дії. Його почали використовувати як зброю ще з початку цього року.

Про це повідомляє видання Bild у четвер, 26 грудня.

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Йдеться про найбільший український дрон-камікадзе, створений на базі надлегкого літака А-22 Foxbat виробництва української компанії "Аеропракт". Від початку 2024 року цей літак почали використовувати як зброю з радіусом дії 1200 км і корисним навантаженням до 200 кг вибухівки.

Розробка має унікальні особливості, які роблять його невловимим для ППО росіян:

компактний двигун генерує температуру не вище 100℃, завдяки чому він майже невидимий для зенітних ракет з тепловим наведенням;

літак вкритий спеціальною стелс-плівкою, яка зменшує і без того малопомітний радіолокаційний профіль дрона.

А-22 вже має на своєму рахунку низку вдалих операцій. Серед них — удар по заводу безпілотників у Татарстані у квітні 2024 року та вибух у штаб-квартирі поліції спеціального призначення в Грозному у грудні 2024-го.

Раніше ми писали, що уряд України прийняв важливе рішення, яке передбачає постійне фінансування закупівлі вітчизняних безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни розповіли про інноваційні методи атаки ЗСУ на окупантів із застосуванням дронів та роботів.