Разработчики Украины разработали сверхлегкий смертоносный БПЛА

Украинский беспилотник. Фото иллюстративное: Экономические новости

Украинские разработчики превратили коммерческий сверхлегкий самолет в смертоносный беспилотник дальнего радиуса действия. Его начали использовать в качестве оружия еще с начала этого года.

Об этом сообщает издание Bild в четверг, 26 декабря.

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Речь идет о крупнейшем украинском дрон-камикадзе, созданном на базе сверхлегкого самолета А-22 Foxbat производства украинской компании "Аэропрокт". С начала 2024 года этот самолет начал использовать как оружие с радиусом действия 1200 км и полезной нагрузкой до 200 кг взрывчатки.

Разработка имеет уникальные особенности, которые делают его неуловимым для ПВО россиян:

компактный двигатель генерирует температуру не выше 100℃, благодаря чему он почти невидим для зенитных ракет с тепловой наводкой;

самолет покрыт специальной стелс-пленкой, которая уменьшает и без того малозаметный радиолокационный профиль дрона.

А-22 уже имеет на своем счету ряд удачных сделок. Среди них удар по заводу беспилотников в Татарстане в апреле 2024 года и взрыв в штаб-квартире полиции специального назначения в Грозном в декабре 2024-го.

Ранее мы писали, что правительство Украины приняло важное решение, предусматривающее постоянное финансирование закупки отечественных беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, аналитики Института исследования войны рассказали об инновационных методах атаки ВСУ на оккупантов с применением дронов и роботов.