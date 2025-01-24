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Україна повернула тіла 757 полеглих воїнів

24 січня 2025 14:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Повернення тіл загиблих військових — Україна репатріювала 757 полеглих захисників
Автомобілі з тілами полеглих захисників. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових. У репатріаційних заходах посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) в п'ятницю, 24 січня.

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Україна повернула тіла полеглих захисників

У Координаційному штабі повідомили, що в результаті проведених репатріаційних заходів вдалося повернути в Україну тіла 757 загиблих захисників.

Серед повернених "на щиті" Героїв:

  • 451 з Донецького напрямку;
  • 71 з Бахмутського напрямку;
  • 51 з Вугледарського напрямку;
  • 13 з Луганського напрямку;
  • 137 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

В КШППВ додали, що загиблих бійців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України,  МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад Збройних сил України здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — підсумували у Координаційному штабі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 503 полеглих українських воїнів.

Також у листопаді 2024 року відбувся обмін загиблими, під час якого Україні повернули тіла 563 полеглих військовослужбовців.

Україна військові Червоний Хрест війна в Україні військовослужбовці загиблі

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