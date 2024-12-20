Україна повернула додому 503 тіла полеглих захисників

Автомобілі з тілами полеглих захисників. Фото: АрміяІнформ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 503 полеглих українських воїнів. Переважна кількість цих людей загинула на Донецькому напрямку.

Про це повідомили на сторінці КШППВ на Telegram-сторінці у п'ятницю, 20 грудня.

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З числа повернених полеглих захисників України:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 31 загиблого.

В КШППВ повідомили, що полеглих Захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — йдеться у повідомленні.

Особливу подякую організатори репатріації висловили особовому складу ЗСУ, який здійснював перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовував передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.

"Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — зазначили в КШППВ.

Повернення тіл полеглих воїнів. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців ЗСУ. Їх особи будуть встановлені якнайшвидше.

Нагадаємо, також обмін загиблими відбувся 8 листопада цього року. Тоді в Україну повернули тіла 563 полеглих військових.