Украина вернула домой 503 тела павших защитников

Автомобили с телами павших. Фото: АрмияИнформ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 503 павших украинских воинов. Подавляющее число этих людей погибло в Донецком направлении.

Об этом сообщили на странице КШВВВ на Telegram-странице в пятницу, 20 декабря.

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Из числа возвращенных павших защитников Украины:

403 из Донецкого направления;

12 из Луганского направления;

57 из Запорожского направления;

из моргов на территории РФ возвращен 31 погибший.

В КШППИ сообщили, что павших Защитникам Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины прав человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести за особых обстоятельств, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — говорится в сообщении.

Особую благодарность организаторы репатриации выразили личному составу ВСУ, который осуществлял перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организовывал передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

"Совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — отметили в КШПТ.

Возвращение тел павших воинов. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих ВСУ. Их личности будут установлены как можно быстрее.

Напомним, также обмен погибшими произошел 8 ноября этого года. Тогда в Украину вернули тела 563 павших военных.