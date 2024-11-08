В Україну повернули 563 тіла полеглих воїнів

Повернення полеглих воїнів в Україну. Фото: "Інформатор"

В Україну повернули ще 563 тіла полеглих воїнів. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

Читайте також:

Повернення полеглих воїнів в Україну

Відомо, що вдалося репатріювати 320 тіл військових, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Крім того, вдалося повернути 154 тіла з моргів на території Росії.

"Полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

Окрему подяку висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

У Координаційному штабі зазначили, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, на фронті загинув харківський музикант Микола Состін, відомий під псевдонімом Amorth.

Раніше у зоні бойових дій загинув тренер київського ФК "Троєщина" Денис Скляренко.