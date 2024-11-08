В Украину вернули 563 тела павших воинов

Возвращение павших воинов в Украину. Фото: "Информатор"

В Украину вернули еще 563 тела павших воинов. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Возвращение павших воинов в Украину

Известно, что удалось репатриировать 320 тел военных, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Кроме того, удалось вернуть 154 тела из моргов на территории России.

"Павших Защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отдельную благодарность выразили Международному комитету Красного Креста.

В Координационном штабе отметили, что ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, на фронте погиб харьковский музыкант Николай Состин, известный под псевдонимом Amorth.

Ранее в зоне боевых действий погиб тренер киевского ФК "Троещина" Денис Скляренко.