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Украина вернула тела 757 павших воинов

24 января 2025 14:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Возвращение тел погибших военных — Украина репатриировала 757 павших защитников
Автомобили с телами павших защитников. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украину вернули тела 757 погибших военных. В репатриационных мероприятиях посодействовал Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) в пятницу, 24 января.

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В Координационном штабе сообщили, что в результате проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть в Украину тела 757 погибших защитников.

Среди возвращенных "на щите" Героев:

  • 451 с Донецкого направления;
  • 71 с Бахмутского направления;
  • 51 с Угледарского направления;
  • 13 с Луганского направления;
  • 137 с Запорожского направления;
  • из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

В КШППВ добавили, что погибших бойцов удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав Вооруженных сил Украины осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — подытожили в Координационном штабе.

Напомним, в декабре 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 503 павших украинских воинов.

Также в ноябре 2024 года состоялся обмен погибшими, во время которого Украине вернули тела 563 павших военнослужащих.

Украина военные Красный Крест война в Украине военнослужащие погибшие

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