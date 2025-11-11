Сирський повідомив про результати ЗСУ у жовтні — які досягнення та розробки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів чергову робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем у війську й окреслив пріоритети подальшого масштабування цих підрозділів. Лише у жовтні авіаційні безпілотні комплекси ЗСУ уразили 77 тисяч ворожих цілей, при цьому найвищу ефективність показали FPV-дрони та важкі бомбери.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Україна розширюватиме використання роботизованих систем на фронті

Водночас, зазначив головнокомандувач, активно розвивається напрям наземних роботизованих комплексів. Завдяки їм вдається мінімізувати кількість людських втрат для доставки провізії, евакуації тощо.

"Активно нарощуємо наземні роботизовані комплекси. В умовах розширення kill-зон вони стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни. Першочергове завдання застосування НРК — збереження життя особового складу. Логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тис. кг провізії нашим підрозділам. Евакуація поранених, мінування та бойове застосування — сьогоднішня реальність їх використання на фронті", — зазначив Сирський.

Під час наради, за його словами, було заслухано розвіддані про розвиток безпілотних сил противника. Росіяни активно переймають досвід ЗСУ.

"Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу", — зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Особливу увагу він приділив масштабуванню Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для ефективної роботи підрозділів. Командири доповіли про впровадження нових тактик застосування безпілотників та використання систем, більш стійких до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, і Сирський пообіцяв оперативно масштабувати ті практики, які підвищують втрати супротивника.

"Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БпЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, Олександр Сирський також пояснив, які плани є у російських військ щодо Донецької області.

Також про ситуацію в Донецькій області та успіхи російських військ на фронті висловився й Президент України Володимир Зеленський.