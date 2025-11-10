Відео
Україна
Відео

Головна Армія РФ хоче окупувати всю Донеччину — Сирський розкрив плани ворога

РФ хоче окупувати всю Донеччину — Сирський розкрив плани ворога

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 23:58
Оновлено: 00:13
Ситуація під Покровськом — Сирський розкрив актуальну ситуацію
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти прагнуть захопити всю Донецьку область. Загарбники зосередились в районі Покровська та проводять масштабний наступ, аби прорвати українську оборону.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю The New York Post у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Ситуація в Донецькій області

Сирський розповів, що російські окупанти намагалися створити локальну перевагу. Вони направили значну частину угруповання до району. Йдеться про близько 700 тисяч російських загарбників, які за оцінками перебувають в Україні. Близько 150 тисяч окупантів були задіяні біля Покровська.

До наступу противник також залучив великі механізовані підрозділи й чотири бригади морської піхоти.

Сирський наголосив, що попри дії ворога українські воїни міцно тримаються за логістично важливе місто.

Він зазначив, що попри заяви російської пропаганди про нібито захоплення Покровська, місто залишається під контролем України. У вересні Сили оборони здійснили контратаку, знищили десятки окупантів і звільнили значну ділянку фронту.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать, не відповідає дійсності", — каже Сирський.

За його словами, окупанти прагнуть захопити Покровськ, а також сусідні міста з півночі, півдня та сходу. Вони хочуть не давати прохід для постачання. Тоді, за планами РФ, цивільні люди виїдуть з Покровська й окупанти зможуть зробити "останній маневр" в Донецькій області.

Сирський зауважив, що загарбники вже протягом двох місяців активно штурмують Покровський напрямок, але фактично безуспішно. Завдяки розвідці та боєприпасам великої дальності українські захисники також можуть завдавати ударів по тилу противника, щоб ще більше його виснажити.

Сирський закликає партнерів передати озброєння для кращої протидії РФ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку є різні плани на всі випадки розвитку подій.

А український лідер Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 листопада розповів про актуальну ситуацію в Донецькій області.

війна Україна Донецька область окупанти Олександр Сирський Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
