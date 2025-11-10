Ситуация под Покровском — Сырский раскрыл актуальную ситуацию

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Российские оккупанты стремятся захватить всю Донецкую область. Захватчики сосредоточились в районе Покровска и проводят масштабное наступление, чтобы прорвать украинскую оборону.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The New York Post в понедельник, 10 ноября.

Реклама

Читайте также:

Ситуация в Донецкой области

Сырский рассказал, что российские оккупанты пытались создать локальное преимущество. Они направили значительную часть группировки в район. Речь идет об около 700 тысяч российских захватчиков, которые по оценкам находятся в Украине. Около 150 тысяч оккупантов были задействованы возле Покровска.

К наступлению противник также привлек крупные механизированные подразделения и четыре бригады морской пехоты.

Сырский отметил, что несмотря на действия врага украинские воины крепко держатся за логистически важный город.

Он отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды о якобы захвате Покровска, город остается под контролем Украины. В сентябре Силы обороны осуществили контратаку, уничтожили десятки оккупантов и освободили значительный участок фронта.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение, что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат, не соответствует действительности", — говорит Сырский.

По его словам, оккупанты стремятся захватить Покровск, а также соседние города с севера, юга и востока. Они хотят не давать проход для снабжения. Тогда, по планам РФ, гражданские люди выедут из Покровска и оккупанты смогут сделать "последний маневр" в Донецкой области.

Сырский отметил, что захватчики уже в течение двух месяцев активно штурмуют Покровское направление, но фактически безуспешно. Благодаря разведке и боеприпасам большой дальности украинские защитники также могут наносить удары по тылу противника, чтобы еще больше его истощить.

Сырский призывает партнеров передать вооружение для лучшего противодействия РФ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ сообщил, что на Покровском направлении есть разные планы на все случаи развития событий.

А украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 ноября рассказал об актуальной ситуации в Донецкой области.