Сырский рассказал, что сейчас происходит под Покровском

Ситуация под Покровском — Сырский раскрыл новые подробности
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении. По его словам, сейчас она контролируемая.
Об этом сообщила телеведущая Алла Мазур, которая провела телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в воскресенье, 9 ноября.
Ситуация под Покровском
Сырский отметил, что есть планы "Б" и "В" на все варианты развития событий. По его словам, российские оккупанты смогли продвинуться лишь в нескольких местах через инженерные заграждения.
"Но интенсивность атак врага действительно снизилась. Это не значит, что Покровск хотят взять меньше. Сейчас россияне собрали там 50 тысяч штыков, но они знают, что с октября положили похожую цифру — 30 тысяч московитов", — цитирует слова Сырского Мазур.
Главнокомандующий рассказал, что в город завели 423 штурмовой полк, который "очень эффективно действует".
Сырский сообщил, что почти постоянно находится под Покровском, а логистические пути восстановлены и переориентированы.
Напомним, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали Покровск с высоты птичьего полета.
А 8 ноября украинские воины отбили 57 атак российских оккупантов на Покровском направлении.
