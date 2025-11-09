Видео
Україна
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Главная Армия Ситуация под Покровском — Сырский раскрыл новые подробности

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 23:08
обновлено: 23:08
Сырский рассказал, что сейчас происходит под Покровском
Александр Сырский. Фото: Gettyimages

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении. По его словам, сейчас она контролируемая.

Об этом сообщила телеведущая Алла Мазур, которая провела телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в воскресенье, 9 ноября.

Читайте также:

Ситуация под Покровском

Сырский отметил, что есть планы "Б" и "В" на все варианты развития событий. По его словам, российские оккупанты смогли продвинуться лишь в нескольких местах через инженерные заграждения.

"Но интенсивность атак врага действительно снизилась. Это не значит, что Покровск хотят взять меньше. Сейчас россияне собрали там 50 тысяч штыков, но они знают, что с октября положили похожую цифру — 30 тысяч московитов", —  цитирует слова Сырского Мазур.

Главнокомандующий рассказал, что в город завели 423 штурмовой полк, который "очень эффективно действует".

Сырский сообщил, что почти постоянно находится под Покровском, а логистические пути восстановлены и переориентированы.

Напомним, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали Покровск с высоты птичьего полета.

А 8 ноября украинские воины отбили 57 атак российских оккупантов на Покровском направлении.

война ВСУ Донецкая область Александр Сырский Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
