Бои за Покровск — вид города с высоты птичьего полета

Бои в Покровске — кадры с высоты птичьего полета
В Покровске продолжаются штурмовые действия. Бойцы полка "Скала" и других подразделений Сил обороны защищают город от российских захватчиков.
Кадры, на которых зафиксировано, как сейчас выглядит Покровск с высоты птичьего полета, обнародовали бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, россияне уменьшили активность в районе Покровска. Пока враг пытается восстановить логистику и минимизировать потери, защитники Украины продолжают контрнаступательные действия.
Также мы сообщали, что 8 ноября украинские войска отбили 80 вражеских атак на востоке, в частности, в Покровске. В городе продолжаются уличные бои.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что захват Покровска является главной целью оккупантов. Им это нужно для распространения нарративов о способности полностью захватить Донбасс.
