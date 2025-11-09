Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бои в Покровске — кадры с высоты птичьего полета

Бои в Покровске — кадры с высоты птичьего полета

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 02:42
обновлено: 06:03
Бои за Покровск — вид города с высоты птичьего полета
Покровск с высоты птичьего полета. Фото: кадр из видео

В Покровске продолжаются штурмовые действия. Бойцы полка "Скала" и других подразделений Сил обороны защищают город от российских захватчиков.

Кадры, на которых зафиксировано, как сейчас выглядит Покровск с высоты птичьего полета, обнародовали бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, россияне уменьшили активность в районе Покровска. Пока враг пытается восстановить логистику и минимизировать потери, защитники Украины продолжают контрнаступательные действия.

Также мы сообщали, что 8 ноября украинские войска отбили 80 вражеских атак на востоке, в частности, в Покровске. В городе продолжаются уличные бои.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что захват Покровска является главной целью оккупантов. Им это нужно для распространения нарративов о способности полностью захватить Донбасс.

армия война в Украине фронт ситуация на фронте Покровск
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации