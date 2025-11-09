Бои за Покровск — вид города с высоты птичьего полета

Покровск с высоты птичьего полета. Фото: кадр из видео

В Покровске продолжаются штурмовые действия. Бойцы полка "Скала" и других подразделений Сил обороны защищают город от российских захватчиков.

Кадры, на которых зафиксировано, как сейчас выглядит Покровск с высоты птичьего полета, обнародовали бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, россияне уменьшили активность в районе Покровска. Пока враг пытается восстановить логистику и минимизировать потери, защитники Украины продолжают контрнаступательные действия.

Также мы сообщали, что 8 ноября украинские войска отбили 80 вражеских атак на востоке, в частности, в Покровске. В городе продолжаются уличные бои.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что захват Покровска является главной целью оккупантов. Им это нужно для распространения нарративов о способности полностью захватить Донбасс.