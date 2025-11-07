Видео
Україна
Враг уменьшил активность в Покровске — что происходит сейчас

Враг уменьшил активность в Покровске — что происходит сейчас

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:41
обновлено: 16:41
Россияне замедлились под Покровском - новые данные ДШВ
Воины 7 корпуса ДШВ ВСУ ведут бой. Фото иллюстративное: 7 корпус ДШВ ВСУ/Telegram

Российские войска замедлили свои действия в районе Покровска и Мирнограда, пытаясь уменьшить потери и восстановить логистику. Украинские подразделения Десантно-штурмовых войск продолжают контрнаступательные действия, уничтожая живую силу и технику противника.

Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Враг уменьшил активность, но ситуация остается напряженной

ВСУ в зоне ответственности 7 корпуса продолжают поисково-ударные действия, ликвидируя российские подразделения в Покровске. За последние дни оккупанты существенно снизили интенсивность перемещений и пытаются избегать прямых столкновений, чтобы минимизировать потери.

В то же время враг пытается восстановить логистику через южные окраины города, однако украинские войска успешно препятствуют этим попыткам. В городе и его окрестностях продолжаются активные боевые действия — работают подразделения беспилотных систем, штурмовые и десантно-штурмовые силы, а также спецподразделения ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие формирования, которые координированно уничтожают противника.

"Враг уменьшил свою активность в городе и снизил количество перемещений. Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами", — сообщает 7 корпус ДШВ.

По данным ДШВ, с начала ноября украинские защитники ликвидировали в Покровске 71 российского военного, еще 36 получили ранения. Также противник несколько раз пытался прорваться в село Гришино под видом гражданских, однако был остановлен. В районе Мирнограда ситуация остается напряженной — после неудачных штурмов с востока оккупанты могут изменить направление удара.

Напомним, что начальник разведки дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко описал ситуацию на Покровском направлении как напряженную и динамичную.

Ранее мы также информировали, что по данным Генштаба ВСУ, возле Покровска продолжаются одни из самых ожесточенных боев фронта, где украинские защитники продолжают сдерживать врага и удерживать позиции.

ВСУ война в Украине десант Покровск Мирноград
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
