Росіяни сповільнилися під Покровськом — нові дані ДШВ

Ворог зменшив активність у Покровську — що відбувається зараз
Російські війська сповільнили свої дії в районі Покровська та Мирнограда, намагаючись зменшити втрати та відновити логістику. Українські підрозділи Десантно-штурмових військ продовжують контрнаступальні дії, знищуючи живу силу та техніку противника.
Про це повідомила пресслужба 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ у п'ятницю, 7 листопада.
Ворог зменшив активність, але ситуація залишається напруженою
ЗСУ у зоні відповідальності 7 корпусу продовжують пошуково-ударні дії, ліквідуючи російські підрозділи в Покровську. За останні дні окупанти суттєво знизили інтенсивність переміщень і намагаються уникати прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати.
Водночас ворог намагається відновити логістику через південні околиці міста, проте українські війська успішно перешкоджають цим спробам. У місті та на його околицях тривають активні бойові дії — працюють підрозділи безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові сили, а також спецпідрозділи ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші формування, які координовано знищують противника.
"Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами", — повідомляє 7 корпус ДШВ.
За даними ДШВ, з початку листопада українські захисники ліквідували у Покровську 71 російського військового, ще 36 отримали поранення. Також противник кілька разів намагався прорватися в село Гришине під виглядом цивільних, однак був зупинений. У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою — після невдалих штурмів зі сходу окупанти можуть змінити напрямок удару.
Нагадаємо, що начальник розвідки дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко описав ситуацію на Покровському напрямку як напружену й динамічну.
Раніше ми також інформували, що за даними Генштабу ЗСУ, біля Покровська тривають одні з найзапекліших боїв фронту, де українські захисники продовжують стримувати ворога й утримувати позиції.
