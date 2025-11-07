Відео
Україна
Ворог зменшив активність у Покровську — що відбувається зараз

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 16:41
Оновлено: 16:41
Росіяни сповільнилися під Покровськом — нові дані ДШВ
Воїни 7 корпусу ДШВ ЗСУ ведуть бій. Фото ілюстративне: 7 корпус ДШВ ЗСУ/Telegram

Російські війська сповільнили свої дії в районі Покровська та Мирнограда, намагаючись зменшити втрати та відновити логістику. Українські підрозділи Десантно-штурмових військ продовжують контрнаступальні дії, знищуючи живу силу та техніку противника.

Про це повідомила пресслужба 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ у п'ятницю, 7 листопада.

Ворог зменшив активність, але ситуація залишається напруженою

ЗСУ у зоні відповідальності 7 корпусу продовжують пошуково-ударні дії, ліквідуючи російські підрозділи в Покровську. За останні дні окупанти суттєво знизили інтенсивність переміщень і намагаються уникати прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати.

Водночас ворог намагається відновити логістику через південні околиці міста, проте українські війська успішно перешкоджають цим спробам. У місті та на його околицях тривають активні бойові дії — працюють підрозділи безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові сили, а також спецпідрозділи ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші формування, які координовано знищують противника.

"Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами", — повідомляє 7 корпус ДШВ.

За даними ДШВ, з початку листопада українські захисники ліквідували у Покровську 71 російського військового, ще 36 отримали поранення. Також противник кілька разів намагався прорватися в село Гришине під виглядом цивільних, однак був зупинений. У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою — після невдалих штурмів зі сходу окупанти можуть змінити напрямок удару.

Нагадаємо, що начальник розвідки дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко описав ситуацію на Покровському напрямку як напружену й динамічну.

Раніше ми також інформували, що за даними Генштабу ЗСУ, біля Покровська тривають одні з найзапекліших боїв фронту, де українські захисники продовжують стримувати ворога й утримувати позиції.

Автор:
Автор:
Руслан Кулєшов
