ЗСУ продовжують боронити Покровськ — вже відомі втрати окупантів за минулу добу

Артилерія ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці продовжують успішно та завзято боронити населені пункти поблизу Покровська у Донецькій області. Тут точаться одні з найзапекліших боїв по всьому фронту.

Про ситуацію біля Покровська повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Яка бойова ситуація поблизу Покровська

У Генштабі інформують, що на Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 119 окупантів, із них 94 — безповоротно. Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що українські захисники зривають плани ворога щодо оточення Покровська.

А також повідомлялося, що Росія поширює фейки про ситуацію у Покровську, створені за допомогою ШІ.