Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ успішно боронять Покровський напрямок — яка втрати окупантів

ЗСУ успішно боронять Покровський напрямок — яка втрати окупантів

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 00:53
Оновлено: 00:38
ЗСУ продовжують боронити Покровськ — вже відомі втрати окупантів за минулу добу
Артилерія ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці продовжують успішно та завзято боронити населені пункти поблизу Покровська у Донецькій області. Тут точаться одні з найзапекліших боїв по всьому фронту.

Про ситуацію біля Покровська повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Яка бойова ситуація поблизу Покровська

У Генштабі інформують, що на Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 119 окупантів, із них 94 — безповоротно. Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що українські захисники зривають плани ворога щодо оточення Покровська.

А також повідомлялося, що Росія поширює фейки про ситуацію у Покровську, створені за допомогою ШІ.

ЗСУ армія війна в Україні ситуація на фронті Покровськ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації