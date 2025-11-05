Покровськ під вогнем, але не в кільці — коментар генерала Романенка

Військовослужбовці ЗСУ біля Покровська. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Українські сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Покровська, попри надзвичайно складну ситуацію. Російські заяви про нібито оточення міста — це частина інформаційної операції.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Реклама

Читайте також:

Росіяни поширюють фейки про "оточення" Покровська

За словами Романенка, противник активно веде інформаційну війну, щоб створити уявлення про нібито успіхи на фронті. Такі ж інформаційні маніпуляції, зауважив він, спостерігалися і в районі Куп’янська.

"Росіяни організували таку інформаційну інформацію, якраз слів, війну і операцію інформаційну провели відносно оточення як в Покровському і навколо Мирнограда, так і в Куп'янська. Ми знаємо і з запрошенням в Куп'янськ, наприклад, журналістів прислали і таке інше. Тобто це є пропагандистська складова", — пояснив Романенко.

Яка наразі ситуація в Покровську

Романенко визнав, що ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації є надзвичайно важкою. Він прокоментував карту від моніторингового проєкту Deepstate, де російські війська нібито беруть Покровськ у кільце.

Карта бойових дій біля Покровьска. Фото: Deepstate

"Якщо подивитися на цю мапу і, до речі, ведуться найбільш гострі бої по всьому Покровську, а Покровськ ꟷ це велика сіра зона зараз. Тобто росіяни діють фактично у всіх районах Покровська. Вони зайшли і дійшли до Залізничної. Там утримують, їх вибивають і проводиться контрдиверсійно цю операцію, але все ж вони там діють", — сказав Романенко.

Контратаки ЗСУ на Добропільському напрямку

Найбільш успішними, за словами генерала, залишаються операції на Добропільському напрямку, де Сили оборони вже понад місяць проводять активні контратаки. Українські підрозділи зуміли ліквідувати кілька ворожих угруповань, захопити полонених і частково перерізати логістику противника.

"Найбільш успішне навколо Покровська напрям це Добропільський, де ми вже більше місяця Сили оборони проводять успішні операцію, проводять контратаки, не контрнаступ. Тепер іде праця над середньому, перерізають логістичні шляхи у ворога і там успішні, як би, ведуться бойові дії, якщо аналізувати скрізь по Покровську", — додав Ігор Романенко.

Генерал уточнив, що Покровськ дійсно перебуває під вогневим впливом — місто прострілюється артилерією, мінометами та дронами з різних напрямків. Проте це не означає повного оточення.

"Це не означає, що відбулося оточення повне, тому що там ідуть бої зараз бої за логістику. От цей невеличкий загін ГУР, який діяв, він діяв на західному напрямку, північно-західному, там, да, бачите, багато стрілок ворожих з півдня, щоб захопити цей вузол транспортний. І коли вони пробили коридор, цей невеликий загін високопрофесійний, підготовлений, пройшли ще додатково наші сили і як би покращили ситуацію. Ці дороги, які проводяться з логістичним забезпеченням, якщо там буде перерізана логістика, довго всередині там не протримаються війська", — підсумував Романенко.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ сьогодні, 5 листопада, прокоментували, чи оточений Покровськ та прилеглі райони.

Тим часом Росія розгорнула дезінформаційну операцію в ЗМІ, що російські війська вже нібито повністю оточили Покровськ та беруть сотнями в полон бійців ЗСУ.