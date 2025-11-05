Покровск под огнем, но не в кольце — комментарий генерала Романенко

Военнослужащие ВСУ возле Покровска. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Украинские силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Покровска, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию. Российские заявления о якобы окружении города — это часть информационной операции.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Россияне распространяют фейки об "окружении" Покровска

По словам Романенко, противник активно ведет информационную войну, чтобы создать представление о якобы успехах на фронте. Такие же информационные манипуляции, отметил он, наблюдались и в районе Купянска.

"Россияне организовали такую информационную информацию, как раз слов, войну и операцию информационную провели относительно окружения как в Покровском и вокруг Мирнограда, так и в Купянске. Мы знаем и с приглашением в Купянск, например, журналистов прислали и так далее. То есть это пропагандистская составляющая", — пояснил Романенко.

Какова сейчас ситуация в Покровске

Романенко признал, что ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации является чрезвычайно тяжелой. Он прокомментировал карту от мониторингового проекта Deepstate, где российские войска якобы берут Покровск в кольцо.

Карта боевых действий возле Покровска. Фото: Deepstate

"Если посмотреть на эту карту и, кстати, ведутся наиболее острые бои по всему Покровску, а Покровск — это большая серая зона сейчас. То есть россияне действуют фактически во всех районах Покровска. Они зашли и дошли до Железнодорожной. Там удерживают, их выбивают и проводится контрдиверсионно эту операцию, но все же они там действуют", — сказал Романенко.

Контратаки ВСУ на Добропольском направлении

Наиболее успешными, по словам генерала, остаются операции на Добропольском направлении, где Силы обороны уже более месяца проводят активные контратаки. Украинские подразделения сумели ликвидировать несколько вражеских группировок, захватить пленных и частично перерезать логистику противника.

"Наиболее успешное вокруг Покровска направление — это Добропольское, где мы уже больше месяца. Силы обороны проводят успешные операции, проводят контратаки, не контрнаступление. Теперь идет работа над среднем, перерезают логистические пути у врага и там успешные, как бы, ведутся боевые действия, если анализировать везде по Покровску", — добавил Игорь Романенко.

Генерал уточнил, что Покровск действительно находится под огневым воздействием — город простреливается артиллерией, минометами и дронами с разных направлений. Однако это не означает полного окружения.

"Это не значит, что произошло окружение полное, потому что там идут бои сейчас бои за логистику. Вот этот небольшой отряд ГУР, который действовал, он действовал на западном направлении, северо-западном, там, да, видите, много стрелок вражеских с юга, чтобы захватить этот узел транспортный. И когда они пробили коридор, этот небольшой отряд высокопрофессиональный, подготовленный, прошли еще дополнительно наши силы и как бы улучшили ситуацию. Эти дороги, которые проводятся с логистическим обеспечением, если там будет перерезана логистика, долго внутри там не продержатся войска", — подытожил Романенко.

Напомним, в Генштабе ВСУ сегодня, 5 ноября, прокомментировали, окружен ли Покровск и прилегающие районы.

Между тем Россия развернула дезинформационную операцию в СМИ, что российские войска уже якобы полностью окружили Покровск и берут сотнями в плен бойцов ВСУ.