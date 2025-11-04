Видео
В Генштабе ответили, есть ли окружение войск в Покровске

В Генштабе ответили, есть ли окружение войск в Покровске

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 22:04
обновлено: 22:45
Какая ситуация в Покровске и Мирнограде - данные Генштаба
Руины в Покровске. Фото: REUTERS

В Генеральном штабе заявили, что ни одно подразделение Сил обороны Украины не оказалось в окружении в районе Покровска и Мирнограда. А сами города пока не заблокированы.

Об этом сообщил представитель Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии Украинской правде.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде

По словам Ковалева, пока ни одно из подразделений Сил обороны не находится в окружении. Он отметил, что украинские военные делают все возможное для обеспечения логистики и поддержки обороны.

Ковалев отметил, что ситуация в Покровске остается сложной, однако продолжается комплексная операция по выявлению вражеских сил в городской застройке, их уничтожение и вытеснение оккупантов с территории города.

Напомним, в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какая ситуация в городе и имеют ли весомые успехи российские войска.

Также военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что российские войска могут готовить масштабные провокации в Покровске для дискредитации украинских защитников.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине Покровск Мирноград
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
