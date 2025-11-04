Яка ситуація у Покровську та Мирнограді - дані Генштабу

Руїни у Покровську. Фото: REUTERS

У Генеральному штабі заявили, що жоден підрозділ Сил оборони України не опинився в оточенні в районі Покровська та Мирнограда. А самі міста наразі не заблоковані.

Про це повідомив речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі Українській правді.

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді

За словами Ковальова, наразі жоден з підрозділів Сил оборони не перебуває в оточенні. Він наголосив, що українські військові роблять усе можливе для забезпечення логістики та підтримки оборони.

Ковальов зазначив, що ситуація в Покровську залишається складною, однак триває комплексна операція з виявлення ворожих сил у міській забудові, їх знищення та витіснення окупантів із території міста.

Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі бої. Президент України Володимир Зеленський пояснив, яка ситуація у місті та чи мають вагомі успіхи російські війська.

Також військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що російські війська можуть готувати масштабні провокації у Покровську задля дискредитації українських захисників.