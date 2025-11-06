Видео
Дата публикации 6 ноября 2025 00:53
обновлено: 00:38
ВСУ продолжают защищать Покровск — уже известны потери оккупантов за минувшие сутки
Артиллерия ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские бойцы продолжают успешно и упорно защищать населенные пункты вблизи Покровска в Донецкой области. Здесь идут одни из самых ожесточенных боев по всему фронту.

О ситуации возле Покровска сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Какая боевая ситуация вблизи Покровска

В Генштабе информируют, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в целом было обезврежено 119 оккупантов, из них 94 — безвозвратно. Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БпЛА, наземную беспилотную систему и единицу автомобильной техники противника.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинские защитники срывают планы врага по окружению Покровска.

А также сообщалось, что Россия распространяет фейки о ситуации в Покровске, созданные с помощью ИИ.

ВСУ армия война в Украине ситуация на фронте Покровск
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
