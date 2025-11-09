Бої за Покровськ — вигляд міста з висоти пташиного польоту

Покровськ із висоти пташиного польоту. Фото: кадр із відео

У Покровську тривають штурмові дії. Бійці полку "Скеля" та інших підрозділів Сил оборони захищають місто від російських загарбників.

Кадри, на яких зафіксовано, який вигляд наразі має Покровськ із висоти пташиного польоту, оприлюднили бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, росіяни зменшили активність у районі Покровська. Доки ворог намагається відновити сили логістику й мінімізувати втрати, захисники України продовжують контрнаступальні дії.

Також ми повідомляли, що 8 листопада українські війська відбили 80 ворожих атак на сході, зокрема, у Покровську. У місті тривають вуличні бої.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що захоплення Покровська є найголовнішою метою окупантів. Їм це потрібно для поширення наративів щодо спроможності повністю захопити Донбас.