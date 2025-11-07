Відео
Україна
Бої за Покровськ — Зеленський пояснив мету окупантів

Бої за Покровськ — Зеленський пояснив мету окупантів

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 16:35
Оновлено: 16:50
Росія хоче якнайшвидше захопити Покровськ — що каже Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував спроби російських окупантів захопити Покровськ в Донецькій області. Для загарбників це є метою номер один.

Про це глава держави повідомив у пʼятницю, 7 листопада, передає УНІАН.

Читайте також:

Бої за Покровськ

"Ситуація складна. Ворог 5 числа здійснював штурмові дії з залученням техніки, він втратив техніку, але ціль номер один для ворога — це окупувати Покровськ як можна швидше", — зазначив Зеленський.

За його словами, за три доби зафіксовано 220 штурмів на місто. Наразі у Покровську перебувають близько 314 російських окупантів.

Глава держави наголосив, що РФ прагне захопити населений пункт, аби поширювати наратив про те, що вона нібито зможе окупувати увесь Донбас.

Ситуація на інших напрямках фронту

"У нас є просування 1100-1200 метрів, дякуємо нашим військовим, молодці. Вовчанськ — вважаємо, що ситуація напружена і може ускладнюватися через те, що йде накопичення російських бойовиків, їх накопичення за цю добу — 600", — каже Зеленський.

На Сіверському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати, але безуспішно.

На Добропіллі триває операція, там позитивно діють наші українські воїни.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що окупанти сповільнилися в районі Покровська та Мирнограда, аби зменшити свої втрати та відновити логістику.

А 7 листопада начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко пояснив, що відбувається на Покровському напрямку.

Володимир Зеленський війна Україна Донецька область Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
