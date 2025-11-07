Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бои за Покровск — Зеленский объяснил цель оккупантов

Бои за Покровск — Зеленский объяснил цель оккупантов

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:35
обновлено: 16:50
Россия хочет как можно быстрее захватить Покровск — что говорит Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал попытки российских оккупантов захватить Покровск в Донецкой области. Для захватчиков это является целью номер один.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 7 ноября, передает УНИАН.

Реклама
Читайте также:

Бои за Покровск

"Ситуация сложная. Враг 5 числа осуществлял штурмовые действия с привлечением техники, он потерял технику, но цель номер один для врага — это оккупировать Покровск как можно быстрее", — отметил Зеленский.

По его словам, за трое суток зафиксировано 220 штурмов на город. Сейчас в Покровске находятся около 314 российских оккупантов.

Глава государства подчеркнул, что РФ стремится захватить населенный пункт, чтобы распространять нарратив о том, что она якобы сможет оккупировать весь Донбасс.

Ситуация на других направлениях фронта

"У нас есть продвижение 1100-1200 метров, спасибо нашим военным, молодцы. Волчанск — считаем, что ситуация напряженная и может осложняться из-за того, что идет накопление российских боевиков, их накопление за эти сутки — 600", — говорит Зеленский.

На Северском направлении российские захватчики пытались штурмовать, но безуспешно.

На Доброполье продолжается операция, там положительно действуют наши украинские воины.

Напомним, 7 ноября стало известно, что оккупанты замедлились в районе Покровска и Мирнограда, чтобы уменьшить свои потери и восстановить логистику.

А 7 ноября начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко объяснил, что происходит на Покровском направлении.

Владимир Зеленский война Украина Донецкая область Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации