Россия хочет как можно быстрее захватить Покровск — что говорит Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал попытки российских оккупантов захватить Покровск в Донецкой области. Для захватчиков это является целью номер один.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 7 ноября, передает УНИАН.

Бои за Покровск

"Ситуация сложная. Враг 5 числа осуществлял штурмовые действия с привлечением техники, он потерял технику, но цель номер один для врага — это оккупировать Покровск как можно быстрее", — отметил Зеленский.

По его словам, за трое суток зафиксировано 220 штурмов на город. Сейчас в Покровске находятся около 314 российских оккупантов.

Глава государства подчеркнул, что РФ стремится захватить населенный пункт, чтобы распространять нарратив о том, что она якобы сможет оккупировать весь Донбасс.

Ситуация на других направлениях фронта

"У нас есть продвижение 1100-1200 метров, спасибо нашим военным, молодцы. Волчанск — считаем, что ситуация напряженная и может осложняться из-за того, что идет накопление российских боевиков, их накопление за эти сутки — 600", — говорит Зеленский.

На Северском направлении российские захватчики пытались штурмовать, но безуспешно.

На Доброполье продолжается операция, там положительно действуют наши украинские воины.

Напомним, 7 ноября стало известно, что оккупанты замедлились в районе Покровска и Мирнограда, чтобы уменьшить свои потери и восстановить логистику.

А 7 ноября начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко объяснил, что происходит на Покровском направлении.