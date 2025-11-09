Відео
Армія Ситуація під Покровськом — Сирський розкрив нові подробиці

Ситуація під Покровськом — Сирський розкрив нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 23:08
Оновлено: 23:08
Сирський розповів, що наразі відбувається під Покровськом
Олександр Сирський. Фото: Gettyimages

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, наразі вона контрольована.

Про це повідомила телеведуча Алла Мазур, яка провела телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у неділю, 9 листопада.

Читайте також:

Ситуація під Покровськом

Сирський зауважив, що є плани "Б" і "В" на всі варіанти розвитку подій. За його словами, російські окупанти змогли просунути лише в декількох місцях через інженерні загородження. 

"Але інтенсивність атак ворога справді знизилась. Це не означає, що Покровськ хочуть взяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів, але вони знають, що від жовтня поклали схожу цифру — 30 тисяч московитів", — цитує слова Сирського Мазур.

Головнокомандувач розповів, що до міста завели 423 штурмовий полк, який "дуже ефективно діє".

Сирський повідомив, що майже постійно перебуває під Покровськом, а логістичні шляхи відновлені і переорієнтовані.

Нагадаємо, бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" показали Покровськ із висоти пташиного польоту.

А 8 листопада українські воїни відбили 57 атак російських окупантів на Покровському напрямку.

війна ЗСУ Донецька область Олександр Сирський Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
