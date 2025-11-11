Сырский сообщил о результатах ВСУ в октябре — какие достижения и разработки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в войске и очертил приоритеты дальнейшего масштабирования этих подразделений. Только в октябре авиационные беспилотные комплексы ВСУ поразили 77 тысяч вражеских целей, при этом самую высокую эффективность показали FPV-дроны и тяжелые бомберы.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook.

Украина будет расширять использование роботизированных систем на фронте

В то же время, отметил главнокомандующий, активно развивается направление наземных роботизированных комплексов. Благодаря им удается минимизировать количество человеческих потерь для доставки провизии, эвакуации и тому подобное.

"Активно наращиваем наземные роботизированные комплексы. В условиях расширения kill-зон они становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны. Первоочередная задача применения НРК — сохранение жизни личного состава. Логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тыс. кг провизии нашим подразделениям. Эвакуация раненых, минирование и боевое применение — сегодняшняя реальность их использования на фронте", — отметил Сырский.

Во время совещания, по его словам, были заслушаны разведданные о развитии беспилотных сил противника. Россияне активно перенимают опыт ВСУ.

"Оккупанты наследуют наш опыт, в частности, в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Особое внимание он уделил масштабированию Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для эффективной работы подразделений. Командиры доложили о внедрении новых тактик применения беспилотников и использования систем, более устойчивых к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы, и Сырский пообещал оперативно масштабировать те практики, которые повышают потери противника.

"Повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БпЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем", — подытожил Сырский.

