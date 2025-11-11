Видео
Главная Армия Украина усиливает разработку БпЛА и роботов — заявление Сырского

Украина усиливает разработку БпЛА и роботов — заявление Сырского

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 14:42
обновлено: 14:51
Сырский сообщил о результатах ВСУ в октябре — какие достижения и разработки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в войске и очертил приоритеты дальнейшего масштабирования этих подразделений. Только в октябре авиационные беспилотные комплексы ВСУ поразили 77 тысяч вражеских целей, при этом самую высокую эффективность показали FPV-дроны и тяжелые бомберы.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook.

Читайте также:

Украина будет расширять использование роботизированных систем на фронте

В то же время, отметил главнокомандующий, активно развивается направление наземных роботизированных комплексов. Благодаря им удается минимизировать количество человеческих потерь для доставки провизии, эвакуации и тому подобное.

"Активно наращиваем наземные роботизированные комплексы. В условиях расширения kill-зон они становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны. Первоочередная задача применения НРК — сохранение жизни личного состава. Логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тыс. кг провизии нашим подразделениям. Эвакуация раненых, минирование и боевое применение — сегодняшняя реальность их использования на фронте", — отметил Сырский.

Во время совещания, по его словам, были заслушаны разведданные о развитии беспилотных сил противника. Россияне активно перенимают опыт ВСУ.

"Оккупанты наследуют наш опыт, в частности, в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Особое внимание он уделил масштабированию Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для эффективной работы подразделений. Командиры доложили о внедрении новых тактик применения беспилотников и использования систем, более устойчивых к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы, и Сырский пообещал оперативно масштабировать те практики, которые повышают потери противника.

"Повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БпЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем", — подытожил Сырский.

Напомним, Александр Сырский также объяснил, какие планы у российских войск относительно Донецкой области.

Также о ситуации в Донецкой области и успехах российских войск на фронте высказался и Президент Украины Владимир Зеленский.

робот дроны Александр Сырский фронт ситуация на фронте РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
