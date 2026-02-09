Федоров оголосив про новий формат оборонної співпраці з Францією

Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000 і не тільки
Україна та Франція переходять до принципово іншої моделі оборонної взаємодії — замість окремих поставок озброєння сторони готуються до спільного виробництва. Це має забезпечити стабільне нарощування військових спроможностей України в умовах війни.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров
Україна та Франція посилюють оборонну співпрацю
"Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону", — заявив Михайло Федоров.
Французька сторона поінформувала про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000, а також про можливість прискорення цього процесу. Паралельно сторони обговорили подальше забезпечення українських сил керованими авіаційними бомбами AASM Hammer, зокрема у великих обсягах.
Значна частина переговорів була присвячена протиповітряній обороні. Україна підтвердила зацікавленість у розширенні парку систем SAMP/T, Mistral і Crotale разом із боєприпасами до них. Також пролунала пропозиція спільно працювати над удосконаленням SAMP/T з урахуванням загрози балістичних ракет. Окремим напрямом залишається співпраця щодо ракет Aster як для постачання, так і пришвидшення їх виробництва.
Сторони обговорили можливості подальшого посилення арсеналу далекобійної зброї зокрема за рахунок ракет SCALP.
Також Україна і Франція домовилися розгорнути спільні проєкти між урядами та оборонними компаніями, зосередившись на тестуванні нових безпекових рішень і створенні інноваційних систем РЕБ.
"Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.
Дякую Франції за послідовну політичну та військову підтримку України. Це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи", — зазначив Михайло Федоров.
