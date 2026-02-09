Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Армія Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000 і не тільки

Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000 і не тільки

Дата публікації: 9 лютого 2026 12:54
Федоров оголосив про новий формат оборонної співпраці з Францією
Міністр оборони та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Україна та Франція переходять до принципово іншої моделі оборонної взаємодії — замість окремих поставок озброєння сторони готуються до спільного виробництва. Це має забезпечити стабільне нарощування військових спроможностей України в умовах війни. 

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна та Франція посилюють оборонну співпрацю

"Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону", — заявив Михайло Федоров.

Французька сторона поінформувала про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000, а також про можливість прискорення цього процесу. Паралельно сторони обговорили подальше забезпечення українських сил керованими авіаційними бомбами AASM Hammer, зокрема у великих обсягах.

Значна частина переговорів була присвячена протиповітряній обороні. Україна підтвердила зацікавленість у розширенні парку систем SAMP/T, Mistral і Crotale разом із боєприпасами до них. Також пролунала пропозиція спільно працювати над удосконаленням SAMP/T з урахуванням загрози балістичних ракет. Окремим напрямом залишається співпраця щодо ракет Aster як для постачання, так і пришвидшення їх виробництва.

Сторони обговорили можливості подальшого посилення арсеналу далекобійної зброї зокрема за рахунок ракет SCALP.

Також Україна і Франція домовилися розгорнути спільні проєкти між урядами та оборонними компаніями, зосередившись на тестуванні нових безпекових рішень і створенні інноваційних систем РЕБ.

"Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.

Дякую Франції за послідовну політичну та військову підтримку України. Це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи", — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, також французька делегація відвідала українські бойові позиції ППО.

Раніше з Францією про потреби України для війни говорив Володимир Зеленський.

Франція зброя Україна оборонна сфера виробництво зброї
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
