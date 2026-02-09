Федоров объявил о новом формате оборонного сотрудничества с Францией

Министр обороны и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Украина и Франция переходят к принципиально иной модели оборонного взаимодействия — вместо отдельных поставок вооружения стороны готовятся к совместному производству. Это должно обеспечить стабильное наращивание военных возможностей Украины в условиях войны.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Новини.LIVE.

Украина и Франция усиливают оборонное сотрудничество

"Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, которые системно усиливают нашу оборону", — заявил Михаил Федоров.

Французская сторона проинформировала о подготовке к передаче Украине самолетов Mirage 2000, а также о возможности ускорения этого процесса. Параллельно стороны обсудили дальнейшее обеспечение украинских сил управляемыми авиационными бомбами AASM Hammer, в частности в больших объемах.

Значительная часть переговоров была посвящена противовоздушной обороне. Украина подтвердила заинтересованность в расширении парка систем SAMP/T, Mistral и Crotale вместе с боеприпасами к ним. Также прозвучало предложение совместно работать над усовершенствованием SAMP/T с учетом угрозы баллистических ракет. Отдельным направлением остается сотрудничество по ракетам Aster как для поставки, так и ускорения их производства.

Стороны обсудили возможности дальнейшего усиления арсенала дальнобойного оружия в частности за счет ракет SCALP.

Также Украина и Франция договорились развернуть совместные проекты между правительствами и оборонными компаниями, сосредоточившись на тестировании новых решений по безопасности и создании инновационных систем РЭБ.

"Также согласовали ключевые приоритеты оборонного сотрудничества и обсудили финансирование совместных проектов, в частности за счет кредита Европейского Союза и программы SAFE.

Спасибо Франции за последовательную политическую и военную поддержку Украины. Это партнерство непосредственно усиливает нашу оборону и безопасность всей Европы", — отметил Михаил Федоров.

