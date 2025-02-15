На думку дипломата Джона Гербста, Україна завжди може сказати так чи ні, а Трамп не буде тиснути на Україну просто через обіцянки Путіна

Експосол США в Україні Джон Гербст. Фото: Вікімедіа

Україна займає вигідну позицію в майбутніх перемовинах щодо врегулювання конфлікту. Все тому, що Україна має повне право прийняти або відхилити будь-які пропозиції, які не забезпечують достатнього рівня безпеки.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

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Дипломат підкреслив, що відмова України від неприйнятної угоди буде помічена не тільки українським суспільством, але й міжнародними партнерами та незалежними спостерігачами. Крім того, за його словами, країни, які надають Україні підтримку, усвідомлюють ризики, пов'язані з недостатньою гарантією безпеки.

Гербст висловив переконання, що команда Дональда Трампа розуміє неприпустимість мирної угоди без реальних гарантій безпеки як для України, так і для міжнародної спільноти.

Він також припускає, що прагнення Трампа отримати Нобелівську премію миру не дозволить йому тиснути на Україну з метою прийняття угоди, яка базується лише на словах Володимира Путіна.

"Вони не приймуть, знаєте, обіцянки Путіна, тому що ми бачили ціну обіцянкам Путіна. І я думаю, що вони це розуміють", — підкреслив Гербст.

Колишній посол США переконаний, що міжнародна підтримка України є значною і відіграватиме ключову роль у будь-яких майбутніх переговорах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський окреслив шанси на виживання України без підтримки США. На думку голови держави, вони дуже низькі.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан порівняв Україну з "Афганістаном для ЄС". Він вважає, що Трампу треба терміново закінчувати війну.