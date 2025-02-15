По мнению дипломата Джона Хербста, Украина всегда может сказать да или нет, а Трамп не будет давить на Украину просто из-за обещаний Путина

Экс-посол США в Украине Джон Хербст. Фото: Викимедиа

Украина занимает выгодную позицию в будущих переговорах по урегулированию конфликта. Все потому, что Украина имеет полное право принять или отклонить любые предложения, которые не обеспечивают достаточного уровня безопасности.

Об этом в интервью Суспільному заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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Дипломат подчеркнул, что отказ Украины от неприемлемого соглашения будет замечен не только украинским обществом, но и международными партнерами и независимыми наблюдателями. Кроме того, по его словам, страны, которые оказывают Украине поддержку, осознают риски, связанные с недостаточной гарантией безопасности.

Хербст выразил убеждение, что команда Дональда Трампа понимает недопустимость мирного соглашения без реальных гарантий безопасности как для Украины, так и для международного сообщества.

Он также предполагает, что стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира не позволит ему давить на Украину с целью принятия соглашения, которое базируется лишь на словах Владимира Путина.

"Они не примут, знаете, обещания Путина, потому что мы видели цену обещаниям Путина. И я думаю, что они это понимают", — подчеркнул Хербст.

Бывший посол США убежден, что международная поддержка Украины является значительной и будет играть ключевую роль в любых будущих переговорах.

Напомним, Владимир Зеленский очертил шансы на выживание Украины без поддержки США. По мнению главы государства, они очень низкие.

Ранее мы сообщали, что премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с "Афганистаном для ЕС". Он считает, что Трампу надо срочно заканчивать войну.