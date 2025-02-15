Орбан вважає, що у випадку продовження конфлікту Україна стане Афганістаном для Євросоюзу

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може перетворитися на "Афганістан" Європейського Союзу. Це буде важка та дорога війну з "без виходу".

Так він заявив в інтерв'ю придворному журналісту Трампа Такеру Карлсону у Мюнхені, повідомляє Politico.

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Прем'єр Угорщини наголосив, що сотні мільярдів євро допомоги, які ЄС витратив, щоб допомогти Україні в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії, не дали чуттєвого результату.

"Якщо президент Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко перетворитися на Афганістан для Європейського Союзу", — сказав Орбан, маючи на увазі 20-річну війну Сполучених Штатів у цій країні.

Видання Politico акцентує, що вже не вперше аналітики називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну Афганістаном саме для диктатора Путіна, враховуючи деякі паралелі між двома війнами.

"Нескінченна війна, нескінченний конфлікт, немає виходу з конфлікту, поглинає енергію, людські життя, гроші, все. Це руйнування рамок нормального життя для Європейського Союзу. Ми в серйозній небезпеці", — сказав Орбан, продовжуючи своє порівняння.

Також в інтерв'ю він як міг відхрещувався від зв'язків з Путіним. Орбан заявив, що проугорською, а не пропутинською людиною.

Нагадаємо, у Мюнхені міністр оборони США заявив, що питання українських кордонів є частиною переговорного процесу.

Раніше глава Пентагону зробив суперечливу заяву щодо війни в Україні, стверджуючи, що, хоча Росія окупувала Крим у 2014 році, між 2016 та 2020 роками "не було війни".