Орбан считает, что в случае продолжения конфликта Украина станет Афганистаном для Евросоюза

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может превратиться в "Афганистан" Европейского Союза. Это будет тяжелая и дорогая война с "без выхода".

Так он заявил в интервью придворному журналисту Трампа Такеру Карлсону в Мюнхене, сообщает Politico.

Читайте также:

Какие аргументы Виктора Орбана

Премьер Венгрии отметил, что сотни миллиардов евро помощи, которые ЕС потратил, чтобы помочь Украине в противостоянии полномасштабному вторжению России, не дали ощутимого результата.

"Если президент Трамп не сможет найти решение, эта война может легко превратиться в Афганистан для Европейского Союза", — сказал Орбан, имея в виду 20-летнюю войну Соединенных Штатов в этой стране.

Издание Politico акцентирует, что уже не впервые аналитики называют полномасштабное вторжение России в Украину Афганистаном именно для диктатора Путина, учитывая некоторые параллели между двумя войнами.

"Бесконечная война, бесконечный конфликт, нет выхода из конфликта, поглощает энергию, человеческие жизни, деньги, все. Это разрушение рамок нормальной жизни для Европейского Союза. Мы в серьезной опасности", — сказал Орбан, продолжая свое сравнение.

Также в интервью он как мог, открещивался от связей с Путиным. Орбан заявил, что является провенгерским, а не пропутинским человеком.

Напомним, в Мюнхене министр обороны США заявил, что вопрос украинских границ является частью переговорного процесса.

Ранее глава Пентагона сделал противоречивое заявление относительно войны в Украине, утверждая, что, хотя Россия оккупировала Крым в 2014 году, между 2016 и 2020 годами "не было войны".