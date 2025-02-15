На думку Зеленського, без підтримки США шанси України протистояти Росії мінімальні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підкреслив вирішальну роль Сполучених Штатів у забезпеченні виживання України в умовах повномасштабної війни з Росією. У ході інтерв'ю для програми "Meet the Press with Kristen Welker" на телеканалі NBC він зазначив, що без допомоги США шанси України на перемогу є мінімальними.

Інтерв'ю з українським президентом вийшло на сайті телеканалу.

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Глава держави висловив глибоке переконання, що припинення американської військової підтримки залишить Україну вразливою перед наступним потенційним масштабним вторгненням російських військ.

"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у будь-якій складній ситуації є шанс. Але без підтримки Сполучених Штатів у нас буде низький шанс — низький шанс на виживання. Я не хочу навіть думати, що ми не будемо стратегічними партнерами", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський також висловив занепокоєння щодо намірів президента Росії Володимира Путіна, який, на його думку, прагне не до припинення бойових дій, а лише до тимчасового припинення вогню з метою послаблення санкційного тиску та перегрупування своїх військ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Лідери говорили про оборонну підтримку та закінчення війни.

Також президент України провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Співрозмовники говорили про підтримку армії та гарантії безпеки.