По мнению Зеленского, без поддержки США шансы Украины противостоять России минимальны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул решающую роль Соединенных Штатов в обеспечении выживания Украины в условиях полномасштабной войны с Россией. В ходе интервью для программы "Meet the Press with Kristen Welker" на телеканале NBC он отметил, что без помощи США шансы Украины на победу являются минимальными.

Интервью с украинским президентом вышло на сайте телеканала.

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Глава государства выразил глубокое убеждение, что прекращение американской военной поддержки оставит Украину уязвимой перед следующим потенциальным масштабным вторжением российских войск.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, в любой сложной ситуации есть шанс. Но без поддержки Соединенных Штатов у нас будет низкий шанс - низкий шанс на выживание. Я не хочу даже думать, что мы не будем стратегическими партнерами", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский также выразил обеспокоенность относительно намерений президента России Владимира Путина, который, по его мнению, стремится не к прекращению боевых действий, а лишь к временному прекращению огня с целью ослабления санкционного давления и перегруппировки своих войск.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Лидеры говорили об оборонной поддержке и окончании войны.

Также президент Украины провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Собеседники говорили о поддержке армии и гарантиях безопасности.