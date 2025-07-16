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Головна Армія Удар росіян по Вінниччині — у ДСНС показали наслідки

Удар росіян по Вінниччині — у ДСНС показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 12:28
Обстріли Вінницької області 16 липня — у ДСНС назвали пошкодження
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу Вінниччини. Фото: ДСНС

Російські війська у середу, 16 липня, завдали удару по Вінницькій області. Під ворожим вогнем опинилися об’єкти цивільної промисловості, також пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки. 

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Обстріли Вінницької області 16 липня

Рятувальники розповіли, що 16 липня росіяни атакували Вінницьку область ударними дронами. Внаслідок цього поранення отримали восьмеро людей, наразі вони госпіталізовані до лікарні. 

РФ вдарила по Вінницькій області 16 липня
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС
Атака на Вінницьку область 16 липня
Наслідки обстрілів Вінниччини. Фото: ДСНС
Удар по Вінницькій області 16 липня
Рятувальники ліквідують наслідки удару по Вінниччині. Фото: ДСНС
Обстріли Вінницької області 16 липня
Ліквідація наслідків обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Зазначається, що під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Наразі одну пожежу вже ліквідували, проте на іншому об'єкті роботи ще продовжуються. В регіоні також пошкоджено чотири житлові будинки. 

Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг.

Нагадаємо, вранці 16 липня окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак по Вінницькій області. Внаслідок удару є постраждалі та значні руйнування.

Крім того, сьогодні загарбники атакували підприємство у Сумах. Також пошкоджено адміністративну будівлю, кілька транспортних засобів та два приватні будинки.

пожежа ДСНС обстріли Вінницька область війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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