Обстріли Вінницької області 16 липня — у ДСНС назвали пошкодження

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу Вінниччини. Фото: ДСНС

Російські війська у середу, 16 липня, завдали удару по Вінницькій області. Під ворожим вогнем опинилися об’єкти цивільної промисловості, також пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки.

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Рятувальники розповіли, що 16 липня росіяни атакували Вінницьку область ударними дронами. Внаслідок цього поранення отримали восьмеро людей, наразі вони госпіталізовані до лікарні.

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Вінниччини. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки удару по Вінниччині. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Зазначається, що під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Наразі одну пожежу вже ліквідували, проте на іншому об'єкті роботи ще продовжуються. В регіоні також пошкоджено чотири житлові будинки.

Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг.

Нагадаємо, вранці 16 липня окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак по Вінницькій області. Внаслідок удару є постраждалі та значні руйнування.

Крім того, сьогодні загарбники атакували підприємство у Сумах. Також пошкоджено адміністративну будівлю, кілька транспортних засобів та два приватні будинки.