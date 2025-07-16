Обстріл Сум 16 липня — російські війська вдарили по підприємству

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Уранці 16 липня російський ударний безпілотник поцілив по території одного з підприємств у Сумах. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

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За інформацією правоохоронців, внаслідок атаки РФ пошкоджено адміністративну будівлю, кілька транспортних засобів, а також два приватні будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Правоохоронці працюють на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

"На місці удару працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження", — йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини) наразі вирішується.

Слідчі дії. Фото: Нацполіція

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський нічний обстріл українських міст 16 липня.

Також ми писали, що 16 липня російська армія вдарила по підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області.