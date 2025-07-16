Обстріл Сум 16 липня — російські війська вдарили по підприємству

РФ атакувала підприємство у Сумах — що відомо про наслідки
Уранці 16 липня російський ударний безпілотник поцілив по території одного з підприємств у Сумах. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.
Наслідки обстрілу
За інформацією правоохоронців, внаслідок атаки РФ пошкоджено адміністративну будівлю, кілька транспортних засобів, а також два приватні будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.
"На місці удару працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місця удару, вилучають залишки безпілотного літального апарату, фіксують пошкодження", — йдеться у повідомленні.
В поліції додали, що питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини) наразі вирішується.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський нічний обстріл українських міст 16 липня.
Також ми писали, що 16 липня російська армія вдарила по підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області.
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