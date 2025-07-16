Обстрел Сум 16 июля — российские войска ударили по предприятию

РФ атаковала предприятие в Сумах — что известно о последствиях
Утром 16 июля российский ударный беспилотник попал по территории одного из предприятий в Сумах. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
Последствия обстрела
По информации правоохранителей, в результате атаки РФ повреждено административное здание, несколько транспортных средств, а также два частных дома. Информации о пострадавших пока нет.
"На месте удара работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители осуществляют обследование и документирование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 УК Украины (военные преступления) пока решается.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ночной обстрел украинских городов 16 июля.
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