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Главная Армия РФ атаковала предприятие в Сумах — что известно о последствиях

РФ атаковала предприятие в Сумах — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 11:21
Обстрел Сум 16 июля — российские войска ударили по предприятию
Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Утром 16 июля российский ударный беспилотник попал по территории одного из предприятий в Сумах. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

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По информации правоохранителей, в результате атаки РФ повреждено административное здание, несколько транспортных средств, а также два частных дома. Информации о пострадавших пока нет.

Обстріл Сум
Правоохранители работают на месте обстрела. Фото: Нацполиция

"На месте удара работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители осуществляют обследование и документирование места удара, изымают остатки беспилотного летательного аппарата, фиксируют повреждения", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 УК Украины (военные преступления) пока решается.

Обстріл Сум
Следственные действия. Фото: Нацполиция

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ночной обстрел украинских городов 16 июля.

Также мы писали, что 16 июля российская армия ударила по предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области.

полиция Сумы обстрелы предприятия война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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