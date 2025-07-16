Обстріл Кривого Рогу 16 липня — поранення отримав 17-річний хлопець

Атака РФ на підприєство у Кривому Розі — є поранений
У ніч проти середи, 16 липня, російська армія вдарила по підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримав юнак.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
Наслідки обстрілу
Вілкул зазначив, що через атаку росіян на промислове підприємство Кривого Рогу жертв немає. У місті поранення отримав 17-річний хлопець.
"На жаль, постраждав хлопець 17 років — поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", — йдеться у повідомленні.
Чиновник підкреслив, що персонал підприємства під час обстрілу перебував у сховищах.
"Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде.
Декілька пожеж. Йде локалізація", — підсумував Вілкул.
Нагадаємо, в ніч проти 16 липня росіяни атакували Кривий Ріг балістикою і дронами. Також окупанти завдали масованого удару по Харкову.
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