Обстріл Кривого Рогу 16 липня — поранення отримав 17-річний хлопець

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти середи, 16 липня, російська армія вдарила по підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранення отримав юнак.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

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Наслідки обстрілу

Вілкул зазначив, що через атаку росіян на промислове підприємство Кривого Рогу жертв немає. У місті поранення отримав 17-річний хлопець.

"На жаль, постраждав хлопець 17 років — поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", — йдеться у повідомленні.

Чиновник підкреслив, що персонал підприємства під час обстрілу перебував у сховищах.

"Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде.

Декілька пожеж. Йде локалізація", — підсумував Вілкул.

Повідомлення Вілкула в Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 16 липня росіяни атакували Кривий Ріг балістикою і дронами. Також окупанти завдали масованого удару по Харкову.