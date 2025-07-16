Обстрел Кривого Рога 16 июля - ранения получил 17-летний парень

Атака РФ на предприятие в Кривом Роге — есть раненый
В ночь на среду, 16 июля, российская армия ударила по предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получил юноша.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Последствия обстрела
Вилкул отметил, что из-за атаки россиян на промышленное предприятие Кривого Рога жертв нет. В городе ранения получил 17-летний парень.
"К сожалению пострадал парень 17 лет — ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении.
Чиновник подчеркнул, что персонал предприятия во время обстрела находился в убежищах.
"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет.
Несколько пожаров. Идет локализация", — подытожил Вилкул.
Напомним, в ночь на 16 июля россияне атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. Также оккупанты нанесли массированный удар по Харькову.
Читайте Новини.LIVE!