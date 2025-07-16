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Главная Армия Атака РФ на предприятие в Кривом Роге — есть раненый

Атака РФ на предприятие в Кривом Роге — есть раненый

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 07:25
Обстрел Кривого Рога 16 июля - ранения получил 17-летний парень
Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на среду, 16 июля, российская армия ударила по предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получил юноша.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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Последствия обстрела

Вилкул отметил, что из-за атаки россиян на промышленное предприятие Кривого Рога жертв нет. В городе ранения получил 17-летний парень.

"К сожалению пострадал парень 17 лет — ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что персонал предприятия во время обстрела находился в убежищах.

"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет.
Несколько пожаров. Идет локализация", — подытожил Вилкул.

Кривий ріг обстріл
Сообщение Вилкула в Telegram

Напомним, в ночь на 16 июля россияне атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. Также оккупанты нанесли массированный удар по Харькову.

Кривой Рог беспилотники Днепропетровская область обстрелы война в Украине ракетный удар
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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