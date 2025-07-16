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Главная Армия Удар россиян по Винницкой области — в ГСЧС показали последствия

Удар россиян по Винницкой области — в ГСЧС показали последствия

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:28
Обстрелы Винницкой области 16 июля — в ГСЧС назвали повреждения
Спасатели тушат пожар после обстрела Винницкой области. Фото: ГСЧС

Российские войска в среду, 16 июля, нанесли удар по Винницкой области. Под вражеским огнем оказались объекты гражданской промышленности, также повреждены жилые дома.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия.

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Обстрелы Винницкой области 16 июля

Спасатели рассказали, что 16 июля россияне атаковали Винницкую область ударными дронами. В результате этого ранения получили восемь человек, сейчас они госпитализированы в больницу.

РФ вдарила по Вінницькій області 16 липня
Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС
Атака на Вінницьку область 16 липня
Последствия обстрелов Винницкой области. Фото: ГСЧС
Удар по Вінницькій області 16 липня
Спасатели ликвидируют последствия удара по Винницкой области. Фото: ГСЧС
Обстріли Вінницької області 16 липня
Ликвидация последствий обстрела РФ. Фото: ГСЧС

Отмечается, что под ударом оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары. Сейчас один пожар уже ликвидировали, однако на другом объекте работы еще продолжаются. В регионе также повреждены четыре жилых дома.

Для ликвидации последствий вооруженной агрессии от ГСЧС привлечены 116 спасателей и 30 единиц техники. От железной дороги задействован пожарный поезд.

Напомним, утром 16 июля оккупанты совершили одну из самых масштабных атак по Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие и значительные разрушения.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали предприятие в Сумах. Также повреждено административное здание, несколько транспортных средств и два частных дома.

пожар ГСЧС обстрелы Винницкая область война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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