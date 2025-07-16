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Головна Армія РФ завдала удару по Вінниці, є поранені та руйнування — відео

РФ завдала удару по Вінниці, є поранені та руйнування — відео

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Дата публікації: 16 липня 2025 08:42
Обстріл Вінниці 16 липня — російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак дронами-камікадзе
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: Reuters

У ніч проти середи, 16 липня, російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак дронами-камікадзе по Вінницькій області. Унаслідок удару є постраждалі та значні руйнування.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна в Facebook.

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Наслідки атаки

За словами Заболотної, станом на 6:40 ранку відомо про сімох постраждалих, з яких п’ятеро отримали опіки. Двоє у важкому стані, ще троє мають опіки середнього ступеня.

"Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому рятувальники ще над цим працюють", — йдеться у повідомленні.

Представниця ОВА додала, що також пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки: зруйновані покрівлі, вікна та двері. Один із будинків зазнав суттєвих пошкоджень.

"Загалом Вінниччину сьогодні атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено. Дякую силам ППО за захист неба", — підсумувала Заболотна.

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Повідомлення Заболотної в Facebook

Також ми писали, що 16 липня російська армія вдарила по підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області — поранення отримав юнак.

Раніше ми повідомляли, що 16 липня окупанти завдали масованого удару і по Харкову.

Вінниця безпілотники обстріли дрони війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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