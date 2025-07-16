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Главная Армия РФ нанесла удар по Виннице, есть раненые и разрушения — видео

РФ нанесла удар по Виннице, есть раненые и разрушения — видео

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Дата публикации 16 июля 2025 08:42
Обстрел Винницы 16 июля - российские войска совершили одну из самых масштабных атак дронами-камикадзе
Спасатели работают на месте обстрела. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на среду, 16 июля, российские войска совершили одну из самых масштабных атак дронами-камикадзе по Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие и значительные разрушения.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Facebook.

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Последствия атаки

По словам Заболотной, по состоянию на 6:40 утра известно о семи пострадавших, из которых пятеро получили ожоги. Двое — в тяжелом состоянии, еще трое имеют ожоги средней степени.

"Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще над этим работают", — говорится в сообщении.

Представительница ОГА добавила, что также повреждены по меньшей мере четыре жилых дома: разрушены кровли, окна и двери. Один из домов получил существенные повреждения.

"В целом Винницкую область сегодня атаковало 28 БПЛА, из них ориентировочно 18 целей уничтожено. Спасибо силам ПВО за защиту неба", — подытожила Заболотная.

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Сообщение Заболотной в Facebook

Также мы писали, что 16 июля российская армия ударила по предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области — ранения получил юноша.

Ранее мы сообщали, что 16 июля оккупанты нанесли массированный удар и по Харькову.

Винница беспилотники обстрелы дроны война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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