Обстріл Чернігівщини 4 вересня — росіяни вдарили ракетами

Наслідки удару по Чернігівській області. Фото: t.me/bryzynskyi

Російські війська вдень 4 вересня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Чернігівської області 4 вересня

Брижинський розповів, що росіяни випустили ракету по співробітниках гуманітарної місії з розмінування. Поблизу села Новоселівка вони проводили роботи з розмінування місцевості.

Скриншот допису Дмитра Брижинського

Також відомо, що загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення.

Скриншот допису Дмитра Брижинського

Нагадаємо, за останню добу росіяни майже 500 разів вдарили по Запорізькій області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир мирних жителів.

Крім того, під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені.