Обстріл Чернігівщини 4 вересня — росіяни вдарили ракетами

Удар РФ по Чернігівщині — є загиблий
Російські війська вдень 4 вересня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок цього є загиблий та поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.
Обстріл Чернігівської області 4 вересня
Брижинський розповів, що росіяни випустили ракету по співробітниках гуманітарної місії з розмінування. Поблизу села Новоселівка вони проводили роботи з розмінування місцевості.
Також відомо, що загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення.
Нагадаємо, за останню добу росіяни майже 500 разів вдарили по Запорізькій області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир мирних жителів.
Крім того, під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені.
