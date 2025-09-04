Відео
Головна Армія Удар РФ по Чернігівщині — є загиблий

Удар РФ по Чернігівщині — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:33
Обстріл Чернігівщини 4 вересня — росіяни вдарили ракетами
Наслідки удару по Чернігівській області. Фото: t.me/bryzynskyi

Російські війська вдень 4 вересня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram. 

Обстріл Чернігівської області 4 вересня

Брижинський розповів, що росіяни випустили ракету по співробітниках гуманітарної місії з розмінування. Поблизу села Новоселівка вони проводили роботи з розмінування місцевості. 

Удар по Чернігову 4 вересня
Скриншот допису Дмитра Брижинського

Також відомо, що загинула одна людина, ще двоє — отримали поранення. 

null
Скриншот допису Дмитра Брижинського

Нагадаємо, за останню добу росіяни майже 500 разів вдарили по Запорізькій області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир мирних жителів.

Крім того, під ворожим вогнем опинились 11 населених пунктів Харківщини. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені. 

Чернігів обстріли розмінування війна ракетний удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
